Quatre permanences de députés de la majorité dégradées en région parisienne

Les permanences de quatre députés de la majorité en région parisienne ont été dégradées dans la nuit de mercredi à jeudi, avec à chaque fois les mêmes affiches accusant les élus de "trahison". Le député des Yvelines Bruno Millienne (Modem) a vu l'entrée de sa permanence à Maule recouverte de fumier. Il a décidé de porter plainte pour dégradation et l'enquête a été confiée à la gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye.

Les permanences des députées LREM Amélie de Montchalin à Massy (Essonne) et Marie Lebec à Croissy-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ont également été visées. Le ou les auteurs ont cette fois-ci déversé du foin devant l'entrée. Marie Lebec a annoncé vouloir elle aussi porter plainte. Celle du mathématicien Cédric Villani à Orsay (Essonne) a aussi été dégradée, a indiqué l'élu, précisant toutefois qu'il n y avait pas eu de déversement de fumier ou de foin.

"Trahison", "trop de taxes" ou encore "destructeur de votre alimentation". Sur leurs comptes Twitter, trois élus ont posté des photos des dégradations. On peut y voir les mêmes affiches placardées sur les devantures des permanences avec une photo du député, son nom et le mot "trahison". "Trop de taxes" et "destructeur de votre alimentation", est-il également écrit.

Ma permanence à #Massy a reçu nuitamment la visite d'individus qui préfèrent la démonstration de force anonyme au dialogue.

Petite-fille d'agriculteurs engagés, je suis prête à continuer à avoir de vrais échanges par d'autres moyens que par bottes de foin et affiches interposés

Ma permanence, lieu d'échanges et de débats, vient dêtre dégradée cette nuit.

Les responsables de cette action préfèrent privilégier les menaces à un dialogue constructif.

Je vais bien entendu porter plainte.

Mercredi soir, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) d'Ile-de-France avaient prévenu qu'ils comptaient s'inviter "aux vœux de leurs députés pour leur souhaiter, à leur façon, une bonne année 2019." Les deux syndicats protestent contre la hausse des taxes environnementales imposées aux agriculteurs. Le 10 décembre, ils avaient invité 83 députés "des Yvelines, du Val d'Oise, de l'Essonne et de la petite couronne" pour aborder cette question.