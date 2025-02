Quatre corps d'otages remis à Israël : «Ces visages sont ceux qui incarnent le plus terriblement la barbarie du 7-Octobre», estime Jérôme Guedj

Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi.

Le Hamas a exposé jeudi matin sur une scène montée à Khan Younès (sud de la bande Gaza) quatre cercueils portant chacun la photo d'un des otages israéliens dont la dépouille doit être remise à la Croix-Rouge dans le cadre d'un nouvel échange d'otages et de prisonniers palestiniens avec Israël.

"L'origine du mal, c'est l'attaque du 7-Octobre"

Israël attend jeudi le retour des corps d'Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de 4 ans et 9 mois le jour de leur enlèvement lors de l'attaque du 7 octobre 2023, ainsi que celui de leur mère, Shriri Bibas et d'Oded Lifshitz, âgé de 83 ans ce jour-là. Des "visages qui incarnent, le plus terriblement, la barbarie du 7-Octobre", a estimé Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi.

"Je suis désespéré. On avait un espoir, jusqu'au bout, et malheureusement ce ne sera pas le cas. Et puis il y a de la colère aussi, parce que j'ai le souvenir des gens qui ont arraché les affiches de Kfir collées dans les rues de Paris... Ce qu'il y a de plus terrible dans la période, c'est qu'une info en chassant une autre, une fake news en chassant une autre, on en arrive à oublier l'origine du mal. L'origine du mal, c'est l'attaque du 7-Octobre. C'est la barbarie qui a fait qu'on a pu prendre en otage un enfant de neuf mois. C'était l'otage le plus jeune de l'histoire de ces dernières années", a-t-il poursuivi visiblement ému.

Par ailleurs, le député n'a pas souhaité commenter la réaction d'Ersilia Soudais, députée LFI, sur le réseau social X. "Que Shiri, Ariel et Kfir reposent en paix, loin de la haine et des récupérations politiques", a-t-elle écrit.

Que Shiri, Ariel et Kfir reposent en paix, loin de la haine et des récupérations politiques. pic.twitter.com/ued7BXW2J1 — Ersilia Soudais (@ErsiliaSoudais) February 18, 2025

"Je méprise ce type d'instrumentalisation à l'envers", a seulement ajouté Jérôme Guedj.