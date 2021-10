Quand Bernard Tapie donnait sur Europe 1 sa formule magique pour réussir

Un homme d’affaires millionnaire, devenu ministre de la République et comédien au théâtre, le parcours de Bernard Tapie restera inclassable, hors-normes. Dès 1986, au micro d’Europe 1, il confiait son secret pour réussir : la "formule des 3R".

Des risques, mais pas seulement

"Ma formule préférée, c'est la formule qui conduit ma vie", confiait-il alors. "Je vous la rappelle : la formule des '3R', c'est le 'rêve' et à l'OM on n'en manque pas. C'est le 'rire' et depuis que je m'intéresse à ce dossier, on en a été privé longtemps. Et le 'risque' parce que j’ai besoin de faire fonctionner l’ensemble de mes glandes surrénales... Et là je crois que ça comporte quelques-uns, des risques".

Ces "3R", Bernard Tapie les gardera encore longtemps à ses côtés pour continuer sa carrière. Ce dimanche matin, l'homme politique est mort à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer, a annoncé dans un communiqué, sa famille.