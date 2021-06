Propagande électorale : Gérald Darmanin propose de confier la distribution à l'Etat

Gérald Darmanin a proposé mardi de confier rapidement à l'Etat la mise sous plis et la distribution de la propagande électorale, afin que cela s'applique pour l'élection présidentielle de 2022 et éviter de nouveaux dysfonctionnements. Assailli de questions sur ce sujet à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il avait "proposé au Premier ministre" qu'il saisisse "le Parlement" pour modifier la loi afin que cette distribution des documents électoraux soit "réinternalisée", c'est-à-dire confiée à l'Etat. "Nous aurions intérêt à le faire assez vite pour l'élection présidentielle", a-t-il dit.

"Dysfonctionnements graves et préoccupants"

Gérald Darmanin a présenté mardi ses "excuses aux Français qui n'ont pas reçu la propagande" électorale pour les premiers et deuxièmes tours des élections régionales et départementales. Le ministre de l'Intérieur, qui répondait à l'Assemblée nationale à la députée LR Véronique Louwagie, a reconnu une nouvelle fois qu'il y avait eu "des dysfonctionnements" et a "présenté et représenté (ses) excuses aux Français qui n'ont pas reçu la propagande".

"Il y a eu des dysfonctionnements vraiment graves et préoccupants", a admis de son côté le Premier ministre Jean Castex, répondant à la présidente du groupe PS Valérie Rabault. "C'est la première fois qu'il y a un tel fiasco (...) vous nous devez des explications", s'est exclamée Mme Rabault.

"Trois types d'erreurs"

Gérald Darmanin a fait valoir qu'il y avait eu "trois types d'erreurs". D'abord l'ouverture à la concurrence du marché de la poste conformément à une directive européenne, qui a conduit à retenir la société Adrexo pour la distribution d'une partie de la propagande électorale. Ensuite, M. Darmanin a mis l'accent sur "le report des élections" de mars à juin en raison de la pandémie, et enfin le délai court (une semaine) entre les deux tours.

Pour le ministre, malgré la réquisition de "1.000 personnes" et la décision de confier à La Poste, après le premier tour, une grande partie de la distribution, il n'a pas été possible "de redresser la barre" avant le deuxième tour.