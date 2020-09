Projet de loi sur le séparatisme : quelles sont les premières pistes ?

Le discours est très attendu, alors qu'Emmanuel Macron a fait du dossier une des priorités de la fin de son quinquennat. Le 2 octobre, le président de la République définira sa stratégie contre les "séparatismes", notamment l'islamisme radical, avant la présentation d'un projet de loi à l'automne. Si l'on ne connaît pas encore tous les contours du projet de loi, en attendant, au ministère de l'Intérieur, on continue de plancher sur le sujet. Europe 1, qui s'est procurée les derniers documents du ministère, dévoile les premières pistes de travail.

Renforcer la capacité de surveillance des associations

Place Beauvau, on écrit le texte selon la feuille de route donnée par le chef de l’État. Il faut renforcer la capacité de surveillance des associations et, au besoin, pouvoir fermer celles qui sont soupçonnées de séparatisme. Et pour créer de nouveaux circuits financiers transparents, l'intention est de faire évoluer le volet financement de la loi 1905 sans toucher au principe fondateur de la séparation entre les religions et l’Etat. Le sujet est sensible. Pour préparer les esprits, le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin explique d'ailleurs en petit comité : "On a toiletté la loi de 1905 déjà 17 fois".

Un autre point concerne les règles de neutralité des agents du service public. Des mesures sont prévues également pour préserver et renforcer la laïcité dans le milieu sportif.