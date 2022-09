Prix de l'énergie : pour Manon Aubry, «c'est la conséquence de choix politiques et économiques»

La semaine dernière, la députée européenne de la France Insoumise (LFI) Manon Aubry a interpelé la présidente de la commission européenne au sujet des prix de l'énergie, qui atteignent des niveaux records, notamment à cause de la guerre en Ukraine. "Envoyez vos factures d'énergie à Moscou !", avait alors rétorqué Ursula von der Leyen. Invitée dans Europe matin ce vendredi, Manon Aubry est revenue sur le sujet de l'énergie au micro de Dimitri Pavlenko.

Ursula von der Leyen "n'a pas de réponses politiques à apporter"

"C'est la principale dirigeante de la Commission européenne et elle manifeste tout son mépris aux gens qui vont galérer à payer leurs factures en leur disant de les envoyer à Vladimir Poutine, comme si elle n'avait de réponses politiques à apporter. Ce n'est pas vrai de dire que c'est uniquement de la faute de la guerre en Ukraine, c'est la conséquence de choix politiques et économiques", a-t-elle affirmée. "Sur les prix de l'énergie, il y a ce qu'on appelle le marché de l'énergie européen qui fait que toutes les énergies sont indexées les unes par rapport aux autres et donc à l'énergie la plus chère, en ce moment le gaz", rappelle-t-elle.

Selon Manon Aubry, la solution serait de "découpler les énergies les unes des autres pour faire en sorte que les énergies qui sont produites de manière moins chère soient aussi achetées moins chères. L'Espagne l'a fait en acceptant de sortir des règles européennes", explique l'eurodéputée. "On doit aussi pouvoir dire concrètement, en tant qu'État membre, nous bloquons les prix et nous mettons à contributions les entreprises qui se sont les plus enrichies", pointant du doigt les super-profits.

Mettre les super-profits à contribution

"C'est Total qui a fait 16 milliards d'euros de bénéfices, un record dans toute l'histoire du CAC40, le tout sur tout le monde quand on allait faire son plein d'essence et qu'on payait une fortune. Tout cet argent allait dans les poches de Total, de son PDG et de ses actionnaires. Il faut les mettre à contribution", insiste-t-elle au micro d'Europe 1. D'ailleurs, la Nupes a lancé un référendum au sein de son parti pour une taxation sur les super-profits. Une manifestation contre la vie chère et l'inaction climatique aura également lieu le 16 octobre prochain, à l'initiative de LFI, du Parti socialiste et d'Europe Écologie-Les Verts