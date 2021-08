Primaire de la droite : Michel Barnier appelle à respecter "les règles du jeu"

INTERVIEW

A droite, les candidatures se bousculent pour l'élection présidentielle de 2022. Mais chez Les Républicains, la question de la primaire n'est pas encore tranchée. Le 26 septembre, la famille politique devra se mettre d'accord sur le processus de sélection du candidat. Cinq personnalités ont déjà annoncé une candidature : Valérie Pécresse, Eric Ciotti, Philippe Juvin, l'entrepreneur Denis Payre et l'ex négociateur du Brexit, Michel Barnier, qui était l'invité d'Europe 1.

A partir de de ce lundi, la droite va consulter ses militants pour évaluer l'opportunité d'une primaire mais aussi déterminer les qualités perçues nécessaires pour accéder à l'Elysée. "C'est une un éclairage, pas autre chose", précise Michel Barnier, sur Europe 1. "On ne va pas désigner notre candidat à partir d'un sondage."

"Je pense que nous aurons un seul candidat", assure le candidat, pointant le sens de la responsabilité face aux militants. De son côté, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et ex-LR, a également annoncé sa candidature, mais en rappelant qu'il ne participerait pas à une primaire de la droite. "Tous ceux qui souhaitent avoir le soutien de cette famille politique, qui prétendent représenter son projet ou appellent les militants à les soutenir doivent respecter la règle du jeu. C'est une question de loyauté, de confiance mutuelle."

Une volonté de travailler en équipe

Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont annoncé en revanche qu'ils ne se présenteraient pas à la course à l'Elysée. Ils auront un rôle à jouer pour la famille de la droite, assure Michel Barnier. "On va avoir besoin de ces personnes qui sont de grands talents", souligne-t-il.

Ancien négociateur du Brexit, plusieurs fois ministres, député et sénateur, Michel Barnier défend son expérience et souhaite faire du respect la "ligne cardinale de cette campagne" tout en défendant ses "idées neuves".