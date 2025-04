Pressions, messages menaçants... Danielle Simonnet accuse Jean-Luc Mélenchon de "harcèlement moral et politique".

Nouvelle fracture chez les insoumis. Dans un témoignage diffusé jeudi soir sur France 2, la députée Danielle Simonnet accuse Jean-Luc Mélenchon de "harcèlement moral et politique". Elle dénonce des pressions et des messages menaçants envoyés en pleine campagne présidentielle, sur fond de désaccords internes.

Nouvel épisode tendu au sein de La France insoumise. La députée de Paris Danielle Simonnet a accusé publiquement Jean-Luc Mélenchon de "harcèlement moral et politique", dans un témoignage diffusé jeudi soir dans Complément d’enquête sur France 2.

Elle dénonce des pressions et des messages à la tonalité menaçante reçus entre fin 2021 et début 2022, alors qu’un bras de fer interne secouait le mouvement.

Des messages violents en pleine campagne présidentielle

Tout démarre fin 2021, lorsqu’un désaccord éclate au sujet de l’investiture de Sophia Chikirou dans la 15ᵉ circonscription de Paris, bastion historique de Danielle Simonnet. Soupçonnée par Jean-Luc Mélenchon de nourrir une fronde contre cette décision, la députée affirme avoir reçu des messages très durs du leader insoumis.

"Je vous passerai tous à la trappe et c’est tout. J’attends d’être scrupuleusement entendu", aurait notamment écrit Jean-Luc Mélenchon, selon les captures dévoilées dans l’émission.

Malgré ces tensions, Danielle Simonnet dit avoir continué à faire campagne pour le candidat insoumis à la présidentielle. "Se lever tous les matins, aller faire du porte-à-porte, alors qu’on a dans son téléphone des messages d’une telle violence… ce n’était quand même pas évident", confie-t-elle sur les antennes de France 2.

Jean-Luc Mélenchon n’a pas réagi

Un an plus tard, en décembre 2022, Danielle Simonnet est évincée de la nouvelle direction de La France insoumise. Elle siège désormais en tant que députée sous l'étiquette des Verts et fait partie des membres fondateurs du parti de l'Association pour une République écologique et sociale (Après) avec Alexis Corbière, Raquel Garrido et Clémentine Autain.

Un signal clair, renforcé lors des législatives anticipées de 2024 : LFI décide de ne pas réinvestir la plupart de ces élus, leur préférant d’autres candidats. Plusieurs d’entre eux dénoncent aujourd’hui ce qu’ils considèrent comme une "purge". Danielle Simonnet, elle, évoque des méthodes brutales et une gestion autoritaire des désaccords internes.

Sollicité par les journalistes de France 2, Jean-Luc Mélenchon n’a pas souhaité répondre aux accusations de Danielle Simonnet. Mais cet épisode ravive les critiques sur le fonctionnement de LFI et la place accordée aux voix dissonantes au sein du mouvement.