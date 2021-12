Présidentielle : Zemmour part à la conquête des électeurs de Ciotti

Mission séduction pour Éric Zemmour. Le candidat à la présidentielle essaie de récupérer les déçus de la victoire de Valérie Pécresse au congrès des Républicains. Et, l'ex-polémiste, lorgne notamment sur les électeurs d'Éric Ciotti, proches de lui idéologiquement. Dimanche, lors de son meeting à Villepinte, l'ex-polémiste leur a fait d'insistants appels du pied, reprenant sur ses tracts le slogan identitaire du député des Alpes-Maritimes "Pour que la France reste la France". Hier soir, Éric Zemmour est parti à la rencontre de ces "Ciottistes", qui participaient à une soirée à Paris intitulée "Les Républicains avec Zemmour".

Les Républicains, un parti devenu "trop centriste"

Plus de 300 sympathisants étaient réunis sur cette péniche de bord de Seine. Parmi eux, sans surprise, des électeurs d'Éric Ciotti au congrès des Républicains. Plus surprenant, l'ancien président des Jeunes avec Barnier était présent, alors même que Valérie Pécresse rend visite aujourd'hui à l'ancien négociateur du Brexit en Savoie. L'organisateur de la soirée Eddy Casterman, encarté LR et élu rural du Nord, est de ceux qui poussent à franchir le pas de Ciotti à Zemmour.

"Valérie Pécresse a gagné le congrès. Elle est sur une ligne de centre-droit qui n'est pas la mienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je soutiens Éric Zemmour", déclare-t-il au micro d'Europe 1. "Les cadres de LR n'incarnent plus du tout les idées de droite, mais des idées qui sont devenues complètement centristes", déplore-t-il.

Pour encourager les ralliements, Éric Zemmour a lui-même surgi en milieu de soirée. Il leur a adressé quelques mots, très durs envers LR, selon lui un "parti de retraité" et a terminé son discours par "j'ai besoin de vous". Difficile d'être plus clair.