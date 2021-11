Congrès LR : "Je pense porter le projet de rupture le plus clair", assure Eric Ciotti

Candidat à l'investiture LR pour la présidentielle, Eric Ciotti peut-il tirer son épingle du jeu et venir perturber le match à trois semblant opposer Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, et Michel Barnier ? Lors des deux premiers débats télévisés opposant les candidats, le député des Alpes-Maritimes s'est en tout cas distingué, et reste populaire chez les militants. Invité lundi d'Europe 1, il a en tout cas assuré "porter le projet de rupture le plus clair".

Alors que, selon lui, "la France est dans une situation d'immense difficulté", "le temps du sursaut est venu", estime le candidat, pour qui "seule la droite républicaine peut engager ce sursaut". Au micro de Sonia Mabrouk, l'élu dit donc vouloir être le candidat qui "coupe le robinet d'eau tiède".

"Je suis le seul à ne pas avoir voté Macron"

Pour Eric Ciotti, sa candidature est celle de la clarté, notamment au niveau des alliances. "Je suis le seul dans ce congrès à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle", rappelle-t-il. "On ne peut pas dresser un constat de vérité et après dire qu'on va se retrouver", poursuit-il, revendiquant "une ligne de clarté".

En 2017, alors que la candidature de François Fillon battait de l'aile à cause des affaires, "je suis le seul à avoir été au Trocadéro" pour soutenir l'ex-Premier ministre, dit encore Eric Ciotti, "pour défendre l'idée d'une droite réformatrice". Et de conclure : "Je pense assumer pleinement un projet libéral, de réduction des dépenses et des impôts".