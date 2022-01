Présidentielle : que va faire Eric Zemmour à Calais ?

Eric Zemmour est en déplacement à Calais ce mercredi. Le candidat veut parasiter le discours d’Emmanuel Macron devant les députés européens en précisant son programme pour l’Europe et l’immigration. Un déplacement qui permettra au candidat de recentrer sa campagne sur ses sujets de prédilection après plusieurs polémiques.

Un déplacement éclair dans une ville marquée par les difficultés migratoires

Prise de parole à 12h30, échange avec des acteurs locaux sur le Brexit, puis déplacement sur des points de présence de migrants, c’est un déplacement éclair pour le candidat de Reconquête. Le candidat veut essayer de marquer les esprits avec des symboles forts et le lieu n’est pas choisi au hasard. Calais est une ville qui fait face à des difficultés importantes de gestion des flux migratoires, c'est la porte d'entrée vers l'Angleterre pour de nombreux clandestins. En 2021, on compte plus de 28.000 traversées, soit trois fois plus qu'en 2020, un record.

Eric Zemmour devrait détailler ses propositions pour l’Europe et pour stopper l’immigration. Il en a déjà dévoilé quelques-unes sur la restriction des flux migratoires, comme la suspension de l'espace Schengen, la création de garde-frontières qui auraient un statut de militaires ou encore la fin des régularisations des clandestins.

Revenir sur son sujet pour sortir des polémiques

Après un début de semaine marqué par une polémique sur la scolarisation des enfants handicapés, puis sa condamnation pour incitation à la haine raciale mardi, Eric Zemmour veut essayer de sortir de cette mauvaise séquence. Il revient donc sur son sujet de prédilection : l’immigration, thème qu’il veut continuer à marteler comme sujet central de cette élection présidentielle. De plus, en parasitant le discours d'Emmanuel Macron, il tente de se placer en premier opposant du Président sortant, une stratégie que veut exploiter le candidat.