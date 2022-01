Présidentielle : premier meeting à succès pour Taubira à Bordeaux

REPORTAGE

Christiane Taubira a tenu son premier meeting jeudi à Bordeaux. Devant un public de 600 personnes, en majorité des jeunes, la candidate à l'élection présidentielle a décoché ses premières flèches. L'ex-ministre de la Justice a d'ores et déjà désigné son adversaire : c'est Emmanuel Macron , dont elle a sévèrement critiqué le bilan.

Sans jamais prononcer le nom du chef de l'Etat, Christiane Taubira a pointé les promesses non tenues et a énuméré les échecs, notamment le logement, l'éducation nationale, la santé, l'environnement et le processus démocratique. "Nous allons donc revigorer nos institutions. Elles doivent cesser de favoriser la verticalité hautaine", a-t-elle lancé à ses soutiens.

Taubira se pliera au verdict de la primaire populaire

Hidalgo, Jadot, Mélenchon ne veulent pas de cette primaire populaire , dont Christiane Taubira semble être la favorite. Mais la candidate y croit plus que jamais. "Nous acceptons le risque de la primaire populaire. René Char disait : 'celui qui vient pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience'. Nous, nous allons continuer à nous battre. Oui, troublons ensemble !".

A la sortie de ce meeting, deux étudiants de 27 ans espèrent une participation forte à la primaire populaire : "L'élan peut permettre de créer une dynamique qui peut amener Christiane Taubira ou le vainqueur de la primaire populaire, quel qu'il soit, plus loin", affirme l'une. "J'espère que cette vague de mobilisation soit suffisamment forte, que ce soit un élément déclencheur, une prise de conscience", dit l'autre.

L'ex-garde des Sceaux a affirmé qu'elle se soumettrait sans effort à cette primaire populaire et qu'elle en acceptera le verdict, attendu pour dimanche.