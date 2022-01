Primaire populaire : comment vont se dérouler les quatre jours de vote

La primaire populaire déchaîne les passions à gauche depuis plusieurs semaines. Ce jeudi s'ouvre le vote pour déterminer qui les 467.000 personnes inscrites souhaitent voir porter les valeurs et le programme défendus par cette initiative citoyenne lors de l'élection présidentielle . Ils ont en effet jusqu'à dimanche 17 heures pour se prononcer entre les sept personnalités retenues.

Des mentions de "Très bien" à "Insuffisante"

Les inscrits ont donc quatre jours pour désigner le candidat le plus consensuel à gauche. Parmi eux, quatre sont en tête de liste : Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Christiane Taubira et Jean-Luc Mélenchon. Pour trancher, les votants vont devoir répondre à la question suivante : "pour faire gagner l’écologie et la justice sociale à la présidentielle, j’estime que chacune de ces personnalités serait… 'Très bien', 'Bien', 'Assez bien', 'Passable' ou 'Insuffisante'".

Le gagnant sera celui ou celle ayant recueilli le plus de votes au-dessus de la mention "Passable". Une primaire populaire illégitime et inutile selon Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui, ils l'assurent, ne changera rien à leurs campagnes respectives. Mais une primaire qu’ils espèrent tous secrètement remporter.