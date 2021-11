Présidentielle : pourquoi la semaine est déterminante pour Éric Zemmour

Dernière ligne droite pour Éric Zemmour. Après plusieurs revers comme la baisse dans quelques sondages et l'abandon de certains de ses soutiens, le polémiste devrait déclarer officiellement cette semaine son intention d'être candidat à la prochaine élection présidentielle d'avril 2022. Une annonce qui doit le relancer, après un déplacement à Marseille où il a été chahuté, et qui s'est conclu sur un doigt d'honneur très polémique.

Une déclaration attendue entre mardi et jeudi

Pour tourner la page, quoi de mieux qu'un agenda bien rempli. Lundi, Éric Zemmour est aux côtés de ses équipes pour travailler sur le grand meeting de dimanche au Zenith de Paris, où plus de 5.000 personnes sont attendues. Dans la semaine, il va se déclarer officiellement candidat à la présidence de la République. Selon ses proches, l'annonce devrait intervenir entre mardi et jeudi, et sera suivie d'une interview lors d’un journal télévisé à 20h.

La campagne présidentielle du polémiste s'accélère donc exactement au même moment que celle des Républicains, puisque les militants du parti de droite vont désigner leur candidat du 1er au 4 décembre. En politique, le hasard se fait rare... L’électorat LR est le cœur de cible d’Eric Zemmour, c'est pourquoi il compte bien gêner ce congrès.

Son entourage espère désormais sortir de la séquence difficile dans laquelle se trouve le polémiste. Mais pour cela, il ne faut pas de couacs d'ici dimanche, et qu'il ne soit pas seul sur la scène du Zenith. Il y a quelques jours, on nous parlait d'une vingtaine de personnalités autour de lui. Trouver des soutiens est désormais son grand défi.