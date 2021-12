Présidentielle : Philippe de Villiers réaffirme son soutien à Éric Zemmour

Éric Zemmour serait-il un homme raciste, misogyne et homophobe l'affirment certains parfois ? Philippe de Villiers, invité d'Europe Matin lundi, le candidat à l'élection présidentielle "n'a rien à voir avec ça". "C'est un garçon ultrasensible, humble, ouvert" avec un "esprit raffiné", a-t-il assuré au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. L'ancien ministre en a profité pour réaffirmer son soutien à Éric Zemmour.

"J'attendais la mue"

Un soutien qui n'est pas nouveau, même si des doutes pouvaient subsister ces derniers temps. Si l'ancien député européen était absent du meeting de Villepinte en région parisienne, où Éric Zemmour a lancé son parti Reconquête, il s'était montré aux côtés de l'essayiste lors de son déplacement en Arménie, pour son premier déplacement à l'étranger.

Un meeting qui a permis, selon Philippe de Villiers, de faire "un discours puissant", d'observer "la mue" du candidat et de voir "non plus le journaliste, mais l'homme d'État". Même si ce premier rendez-vous avec ses partisans fut marqué par quelques incidents dont une agression de militants de SOS Racisme venus mener une action "non-violente" en dévoilant des tee-shirts pour dire "non au racisme".

"Les antifas viennent perturber ses réunions, ce sont des agressions et on lui dénie le droit de la légitime défense", rétorque Philippe de Villiers.

Quel pourrait être le rôle de Philippe de Villiers aux côtes d'Éric Zemmour ? Certainement, celui d'être "une éminence grisonnante", comme il l'a estimé au micro de Sonia Mabrouk.