Présidentielle : comment Éric Zemmour entend miser sur la proximité

REPORTAGE

Le candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, veut désormais se rapprocher des français. Alors pour ça, exit les grandes villes. Le polémiste était en déplacement samedi en Alsace pour une visite placée sous le signe de la proximité, dans de petits villages. Mais cette sortie n'en était pas moins très organisée et presque verrouillée par le candidat.

Multiplication des déplacements hors métropoles

C’était en effet le premier vrai contact avec les français pour Éric Zemmour. Après avoir réuni ses militants lors d’une visite - très cadrée par ses équipes - dans un vignoble du petit village d’Husseren-les-Châteaux, en banlieue de Colmar, il a déambulé au marché de Noël de Riquewihr, connu pour être l’un des plus beaux villages de France.

Un candidat comme un autre donc, qui serre des mains, enchaîne les selfies… Et contrairement à son déplacement à Marseille il y a quelques semaines où il avait été fortement bousculé, cette fois, Eric Zemmour n'a rencontré aucune complication. Après avoir martelé le grand remplacement, il veut maintenant installer son idée de grand déclassement : économique, social, international… Et s’adresser aux classes populaires. Pour leur parler directement, il prévoit donc de multiplier les déplacements hors des métropoles, dans des villes plus petites, et des communes également plus faciles à sécuriser.