Présidentielle : Mélenchon poursuit sa remontée dans les sondages, Pécresse en baisse

La remontée spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages se poursuit. Dans un dernier sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match-LCI-Sud Radio, le candidat de la France Insoumise atteint les 12,5% d'intentions de votes pour se classer en quatrième position. Un bon score qui s'explique par une hausse de sa popularité chez les électeurs de Benoit Hamon en 2017 : +2% en une semaine.

Du côté des Républicains par contre, c'est la grise mine. Valérie Pécresse continue sa chute et atteint seulement 10,5% d'intentions de votes. Seuls 42% des électeurs Fillonistes se disent prêts à voter pour elle.

Zemmour ne décolle pas malgré le ralliement de Marion Maréchal

Un score qui placerait la présidente de la Région Ile-de-France loin derrière le trio de tête composé d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen (17,5%), qui a enregistré le soutien des chômeurs, +2% et des "sans diplômes", avec +5% et d'Éric Zemmour, qui stagne à 13% et ne surfe pas vraiment sur le ralliement de Marion Maréchal, puisque le candidat de Reconquête perd 4 points chez ses propres électeurs en une semaine.

Du côté de la gauche, les scores ne décollent toujours pas : 5% pour Yannick Jadot, 4,5% pour Fabien Roussel, 2,5% pour Jean Lassalle ou encore 2% pour la candidate socialiste Anne Hidalgo.