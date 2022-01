Présidentielle : Marine Le Pen en Occitanie pour conforter le cœur de son électorat

DÉCRYPTAGE

Un déplacement lourd en symboles pour Marine Le Pen . Elle se rend vendredi à Béziers, ville administrée par son fidèle Robert Ménard , avec un programme bien rempli. La candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle va visiter le chantier de l'école Samuel-Paty, puis la crèche de l'hôtel de ville avec le premier édile et des élus. Dans l'après-midi, elle se rend dans une cave coopérative à une quinzaine de kilomètres de la cité biterroise pour une rencontre avec des viticulteurs, avant de se rendre devant la maison natale de Jean Moulin.

Une grande concurrence avec Zemmour et Pécresse

Dans un mouchoir de poche avec Éric Zemmour et Valérie Pécresse dans les sondages, Marine Le Pen entame ses trois derniers mois de campagne dans une position de grande concurrence alors que depuis plus d'un an, elle était donnée au second tour face à Emmanuel Macron. Avec ce déplacement, elle choisit donc de parler au cœur de son électorat : la France rurale, agricole, des villes moyennes.

L'hommage au colonel Arnaud Beltrame

La candidate du RN poursuit demain sa visite de l'Occitanie en se rendant dans l'Aude, à Carcassonne et Trèbes, où elle déposera une gerbe devant la stèle en hommage au colonel Arnaud Beltrame, tué par un islamiste en 2018 lors des attentats commis dans la petite cité . Avant de rejoindre dimanche Perpignan, municipalité remportée par Louis Aliot en 2020.