Présidentielle : «La présence du PS au scrutin est nécessaire pour le pays», estime Cambadélis

A l'approche du 10ème anniversaire de l'élection de François Hollande , les partis de gauche continuent de reculer dans les sondages. Malgré un nombre important de candidats, ils peinent à mobiliser les électeurs. Selon un dernier sondage Ifop pour le JDD, les candidats de gauche regroupent seulement 25,5% des intentions de vote. Alors que certains appellent à l'union, l'ancien Premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis balaie cette option : "Il faut qu'il y ait un candidat socialiste. C'est nécessaire", explique-t-il.

"Je soutiens Anne Hidalgo"

Pour l'ancien député de Paris, le PS continue d'avoir sa place dans le paysage politique : "Ce qu'exprime le Parti socialiste, c'est une certaine conception républicaine. C'est la question de la priorité sociale et écologique. Aucun autre candidat à gauche ne le fait", assure-t-il. Jean-Christophe Cambadélis espère ainsi convaincre les électeurs abstentionnistes de gauche, grâce aux propositions de la candidate à la présidentielle 2022, d'Anne Hidalgo .

Si cette dernière ne décolle toujours pas dans les sondages (3% des intentions de vote selon le sondage du 4 février de l'IFOP pour le JDD), l'ancien Premier secrétaire du Parti socialiste apporte son plein soutien à la candidate : J'ai toujours soutenu le Parti socialiste donc évidemment que je soutiens Anne Hidalgo", assure l'ancien député.

"Facteur d'ordre"

Malgré les soutiens, la maire de Paris pourrait ne pas se faire rembourser ses frais de campagne si elle ne dépasse pas les 5% de votes en sa faveur au premier tour de l'élection présidentielle. Un problème partiel pour Jean-Christophe Cambadélis qui assure "que le Parti socialiste a suffisamment d'argent pour payer la campagne". Et d'ajouter : "Mais, le parti n'en aura plus après pour pouvoir fonctionner, c'est ça le sujet", souligne-t-il.

Et alors que les divergences se font de plus en plus présentes dans le camp de la gauche française, l'ancien député PS prévient : "Je pense que la présence du PS à l'élection est nécessaire pour le pays mais aussi pour la gauche. Car, si ce n'est plus le cas, la division que vous voyez (à gauche ndlr) va se multiplier parce qu'il faut un facteur d'ordre. Et s'il n'y a pas de facteur d'ordre, c'est le facteur désordre qui l'emporte à gauche".