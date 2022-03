Sondage : Emmanuel Macron toujours en tête, mais l'écart se resserre au second tour

Quelles sont les intentions de vote des électeurs pour l'élection présidentielle ? Un sondage réalisé par Ifop-Fiducial est publié ce vendredi pour Paris Match, LCI et Sud Radio. Et Emmanuel Macron arrive toujours en tête, crédité de 28% des intentions de vote, contre 29% à 31% la semaine précédente. Le président-candidat est plébiscité de 30% chez les plus jeunes et 31% chez les plus âgés, 31% chez les cadres, mais aussi 25% chez les ouvriers.

L'écart se resserre entre Macron et Le Pen

Marine Le Pen remonte quant à elle, avec 20,5% des intentions de vote. La candidate du Rassemblement national se rapproche ainsi de son score du premier tour de l'élection présidentielle en 2017, où elle avait récolté 21,3%. Au second tour, l'écart se resserre en cas de duel face à Emmanuel Macron : il serait de 46,5% contre 53,5%.

Viennent ensuite Jean-Luc Mélenchon (LFI), avec 14%, Valérie Pécresse (LR) à 11,5% et Eric Zemmour (Reconquête) à 11%, au coude-à-coude. Enfin, Yannick Jadot est crédité de 5%, Fabien Roussel de 3,5%, Jean Lassalle et Anne Hidalgo de 2%, Nicolas Dupont-Aignan de 1,5% et enfin Philippe Poutou et Nathalie Arthaud 0,5%.