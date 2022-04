Présidentielle : derniers déplacements de Le Pen et Macron à deux jours du second tour

J-2 avant le second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont une nouvelle fois affrontés à distance avant le verdict des urnes. Emmanuel Macron était à Figeac et a donné un premier meeting en plein air. Le chef de l'Etat a centré son discours sur la ruralité. Marine Le Pen, elle, est partie à la rencontre de ses électeurs dans son fief du Pas-de-Calais.

"La France, c'est un bloc"

Sur la place centrale de cette ville, sous les halles qui abrite habituellement le marché. Emmanuel Macron s'adresse directement aux habitants de cette commune rurale. "J'étais hier à Saint-Denis et je suis ici parmi vous aujourd'hui à Figeac, et j'entends dans beaucoup de discours politiques, des France qu'on voudrait opposer, qui seraient irréconciliables et où l'on demanderait de choisir. La France, c'est un bloc et elle est faite de tout cela", scande-t-il.

"Rien n'est joué"

Sans la nommer, le président candidat vise son adversaire du deuxième tour : "On ne fera pas l'unité du pays en promettant tout et en ne finançant rien". Et le président sortant développe son projet pour les territoires ruraux. "Il faut réaménager nos services publics pour les remettre au plus près du terrain, pour avoir des services publics de proximité", défend-il. "Il faut libérer et planifier", insiste le président candidat, qui annonce vouloir aider 20.000 jeunes paysans à s'installer chaque année. Emmanuel Macron jette ses dernières forces dans la bataille : "Rien n'est joué à les convaincre. Et le 24 avril sera le début d'une nouvelle époque exigeante, de bienveillance et d'ambition. Mais nous le ferons ensemble".

Ce soir sur LCP, le président candidat affirme qu'en cas de victoire, son premier ministre, Jean Castex, restera en fonction la semaine prochaine et au moins jusqu'au 1er mai. Marine Le Pen, elle, est toujours dans le nord de la France. Elle est partie à la rencontre de ses électeurs à Étaples, puis à Berck. Une fin de campagne sous le signe de la proximité avec les Français.

"Macron ou la France ?"

Après avoir visité un centre médico-social à Berck et échanger avec des soignants, Marine Le Pen a fini sa journée par une longue déambulation sur les bords de mer, entourée de militants venus pour l'occasion, enchaînant les selfies, les embrassades avec petits et grands. Un peu plus tôt dans la journée, sur le marché de la petite ville d'Étaples, Marine Le Pen attaque frontalement Emmanuel Macron, jugeant qu'avec sa réforme des retraites, "les Français prendront perpète", avant d'appeler à faire barrage au président sortant.

"Il faut que chacun conçoivent que dimanche, il y a un choix fondamental et que ce choix est entre les mains des Français. Si le peuple vote, le peuple gagne. Si le peuple se déplace, il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple, c'est Macron ou la France, puisqu'il a voulu faire de cette élection un référendum. La question est celle là : Macron ou la France ?", clame la candidate du RN.

Après 62 déplacements depuis septembre dernier, Marine Le Pen a donc décidé pour cette ultime journée de terminer dans son fief du Pas-de-Calais. Une façon de conclure sans risque sur de belles images.