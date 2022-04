Présidentielle : comment Macron et Le Pen se préparent au débat de l'entre-deux-tours ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront lors du débat d’entre-deux-tours dans six jours, le mercredi 20 avril. Pour éviter de s’écrouler comme il y a cinq ans, la candidate du RN se prépare déjà et ne laisse rien au hasard. Le président sortant, lui aussi, commence déjà à plancher sur la confrontation.

"Macron ne pourra pas être agressif"

Notes, fiches de ripostes, argumentaires, et séances de répétitions… L’entourage d’Emmanuel Macron est déjà pleinement mobilisé, quelques ministres sont aussi associés à la préparation de ce débat. Ils planchent surtout sur sur la posture du président-candidat. "Alors qu’on lui fait déjà un procès en arrogance, il ne pourra pas être agressif", explique un conseiller. D’autant que, "face à Marine Le Pen, il y a en plus un risque d’accusations de misogynie", ajoute-t-il.

Un sparring-partner chargé de jouer Macron

Les proches du chef de l'Etat l’appellent à ne pas tomber dans la diabolisation de sa rivale mais à concentrer ses attaques sur son programme pour le démonter point par point. S’agissant des jours qui vont précéder le débat, Emmanuel Macron ne devrait pas de se mettre au vert… Des déplacements de campagne sont prévus ou envisagés par son équipe.

Contrairement à Marine Le Pen qui, elle, va s’isoler pendant 48 heures. Elle va s’entrainer à faire des débats complets. Face à elle, un sparring-partner, chargé de jouer Emmanuel Macron. Un énarque du même âge que le président. "Et en plus, il lui ressemble", s’amuse un cadre du Rassemblement national.