Présidentielle : À Rueil-Malmaison, les premiers votants sont arrivés

REPORTAGE

Le second tour de l'élection présidentielle a débuté ce dimanche 24 avril. Les Français vont devoir choisir entre Emmanuel Macron, président sortant, et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Caroline Baudry, reporter pour Europe 1, s'est rendu dans un bureau de vote à Rueil-Malmaison dans les Hauts de Seine. À 9h, elle a constaté la présence d'une cinquantaine de votants.

Augmentation des procurations

La première de ces votants s'appelle Paulette, elle est âgée de 82 ans. Elle était prête à voter dès 7h50 avec sa pièce d'identité et sa carte d'électeur à la main. Son bulletin de vote était glissé dans l'urne peu après 8 heures. "Comme il va y avoir beaucoup de monde, je préfère venir tôt. Je savais déjà pour qui j'allais voter. Ça va assez vite. Il y a tellement de pays où on n'a pas le droit de voter. J'estime que c'est normal de voter. Je ne comprends pas qu'on puisse ne pas voter", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Présidentielle : les bureaux de vote sont ouverts

La femme est aussi dotée de la procuration d'un ami. C'est la tendance de ce second tour, analyse Denis Gabriel, président du bureau de vote de la mairie : "Sur ce bureau, on a environ 93 procurations, ce qui est plus que la dernière fois. Alors la dernière fois, on en avait environ 15 de moins pour 900 électeurs. Donc, on espère qu'ils vont venir petit à petit. Il y a eu beaucoup de nouvelles procurations environ 2.000 dans toute la ville. Je pense que les gens sont quand même mobilisés"

Pour l'instant, l'affluence est un peu plus faible que lors du premier tour pour la première demi-heure explique le président. Il cherche encore des scrutateurs pour dépouiller ce soir, alors que de nombreux électeurs partent en vacances dans la journée.