Présidence des Républicains : Laurent Wauquiez démarre sa campagne dans la Drôme

Ce jeudi, Laurent Wauquiez a entamé la course à la présidence des Républicains avec un premier meeting de campagne à Valence (Drôme). Le 17 mai prochain, les Républicains devraient désigner leur futur chef de parti. Les militants, eux, effectuent déjà leur choix. "Mon choix est fait, ce sera Laurent Wauquiez", affirme l'un d'entre eux.

Les adhérents des Républicains devraient désigner leur futur chef de parti le 17 mai prochain. Au lendemain de l'annonce de la candidature de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Laurent Wauquiez se lance officiellement dans la course. Il a effectué son premier meeting de campagne ce jeudi soir à Valence dans la Drôme. La guerre des chefs est déclarée, spécialité de la droite. Dans quel état d'esprit se trouvent les militants ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Mon choix est fait, ce sera Laurent Wauquiez"

Pour la plupart des militants présents, l'annonce de la candidature de Laurent Wauquiez à la présidence du parti est une bonne nouvelle, car c'est tout simplement "le meilleur" pour Hugo :

"Mon choix est fait, ce sera Laurent Wauquiez, parce qu'on a son travail à la région qui est fait depuis un bon moment, il a toujours été droit dans ses bottes, il a toujours dit ce qu'il faisait et il a redressé la région. Je suis convaincu par son travail et s'il pouvait faire la même chose en France, ce serait parfait", estime le jeune homme de 26 ans.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Même avis du côté de Gilbert, venu spécialement d'Ardèche. "C'est un personnage. Tout ce qu'il a entrepris, il l'a amené à fond. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il le mérite [être à la présidence du parti, NDLR]".

Les deux candidatures en deux jours, Bruno Retailleau mercredi et ce jeudi Laurent Wauquiez, font peur aux militants comme Jean-Marc. "Ils vont prendre une position concordante pour que la droite dans son ensemble se réunisse, parce que sinon c'est la machine à perdre comme d'habitude. C'est déjà ce qui s'est passé aux législatives, on n'a pas voulu suivre Ciotti. Et voilà la situation, on n'a pas de majorité, on n'y arrive pas".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il faut que "nos deux candidats trouvent un terrain d'entente et que les épisodes douloureux du passé servent enfin de leçon", car l'objectif de ces militants, c'est que les Républicains retrouvent le pouvoir en 2027. Dans un entretien au Figaro publié ce jeudi, le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, adresse une première pique à son concurrent, Bruno Retailleau. "La France a besoin d'un ministre de l'Intérieur à temps plein", affirme-t-il.