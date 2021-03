Près du tiers des électeurs du RN ont voulu protester contre les autres partis, selon un sondage

Plus d'un tiers des Français ont déjà voté pour le Rassemblement national, et parmi eux près de 30% l'ont fait pour exprimer leur mécontentement envers les autres partis politiques, indique un sondage Ifop-Fiducial réalisé pour le Journal du dimanche et Sud Radio.

Selon ce sondage, 35% des personnes interrogées ont déjà voté pour le Front national, dont 23% plusieurs fois. Parmi ces personnes, 29% indiquent avoir voté pour le RN parce qu'elles souhaitaient "exprimer (leur) mécontentement à l'égard des autres partis politiques", loin devant le fait de "partager le constat que ce parti fait sur l'état de la France" (16%), ou parce qu'ils "adhér(aient) aux idées et aux solutions sur l'immigration que ce parti propose" (14%).

Marine Le Pen reste celle qui incarne le mieux le RN

Ce qui a ensuite le plus compté pour les personnes qui ont choisi de voter pour le RN a été le programme du parti pour 43% des sondés, et "les valeurs qu'il représente" pour 28% d'entre eux. La "personnalité de Marine Le Pen" n'aura été la motivation que de 8% des personnes interrogées.

34% des personnes interrogées ont exprimé le souhait de voir Marine Le Pen remporter l'élection présidentielle de 2022, mais seules 28% de ces personnes pensaient que ce serait le cas. La personnalité qui incarne le mieux le RN reste Marine Le Pen (80%) devant Marion Maréchal (74%) loin devant Eric Zemmour (57%).

Enquête réalisée en ligne les 18 et 23 mars auprès d'un échantillon représentatif de 3.034 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 0,8 à 1,8 points.