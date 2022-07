Pouvoir d'achat : «On est toujours au pied du mur», considère Sandrine Rousseau

Alors que l'inflation devrait atteindre 7% à la rentrée, rendant difficile le quotidien de nombreux Français, Sandrine Rousseau, députée EELV - Nupes de la 9e circonscription de Paris est revenue sur la question du pouvoir d'achat ce mardi au micro d'Europe 1. Selon elle, cette situation intervient car "le gouvernement pas suffisamment anticipé, on est toujours au pied du mur, à surréagir", a-t-elle lancé.

"On n'a rien qui nous permet d'entrer dans un avenir contrôlé"

"Ils sont toujours là à attendre que la catastrophe arrive et une fois qu'elle est là, ils décident de faire un petit geste", a-t-elle ajouté, notamment en référence à la remise de 30 centimes sur les carburants, annoncée en fin de semaine dernière par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Celle-ci sera effective dès le mois de septembre et devrait s'ajouter à la réduction de 20 centimes à la pompe mise en place par le groupe TotalEnergies "qu'ils ont proposé pour éviter la taxe sur les surprofits", considère Sandrine Rousseau.

Pour la députée, ces coups de pouce ne sont pas la bonne réponse, notamment car "on n'a rien de structurel, ni même une taxe sur les surprofits pour financer cela. On n'a rien qui nous permet d'entrer dans un avenir qui soit plus contrôlé", a-t-elle conclu.