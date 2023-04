Pouvoir d'achat : «C'est compliqué d'apporter des réponses satisfaisantes», admet Olivier Dussopt

INTERVIEW

Une urgence pour les ménages les plus modestes mais qui cette semaine est passée au second plan politique avec la tempête créée par la promulgation de la loi sur les retraites. L'inflation, qui s'établit à environ 6,3% en France sur un an, menace l'ensemble des porte-monnaies. Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion admet qu'il "est difficile d'apporter des réponses qui soient totalement satisfaisantes".

Pas de TVA à 0% sur les produits de première nécessité

Avec les mesures mises en place depuis un an par le gouvernement, à commencer par le bouclier tarifaire sur l'énergie et les chèques indemnité inflation, l'exécutif se targue d'avoir l'un des taux d'inflation les plus bas d'Europe. Cependant, ce dernier continue d'écarter la proposition d'une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, notamment portée par Marine Le Pen.

"Sur un paquet de pâtes par exemple, cela ne représente que quatre ou cinq centimes", se défend Olivier Dussopt. "Je ne suis pas sûr que ce soit répercuté sur le prix pour le consommateur et que ça ne suffit pas à répondre à la question de l'inflation. Je pense que nous avons des réponses plus utiles et plus fortes", détaille-t-il.

"Et je note aussi que toutes ces mesures de protection des Français, qui coûtent quelques milliards d'euros de bouclier tarifaire ou de chèques aux ménages les plus démunis, est-ce que les députés alliés de Marine Le Pen les ont votées ? Non. Quand il s'agit de voter des mesures qui coûtent plusieurs milliards d'euros pour véritablement aider les Français, ils sont aux abonnés absents", tacle le ministre. Olivier Dussopt a rappelé que selon l'exécutif, le meilleur moyen de lutter contre l'inflation reste de continuer la bataille pour le plein emploi.