Pourquoi Élisabeth Borne a réuni tous les ministres ce mardi à Matignon

ANALYSE

Tous les ministres étaient à Matignon mardi après-midi autour d’Élisabeth Borne. Une réunion d’une heure et demie pour montrer qu’ils sont au travail, malgré la gifle reçu lors du second tour des législatives. Le gouvernement est apparu au grand complet, mobilisé et uni. C'est l'image que voulait envoyer l’exécutif ce mardi, deux jours après les résultats des élections législatives. Tous les ministres étaient autour de la table, même Amélie de Montchalin à la Transition énergétique, Brigitte Bourguignon à la Santé et Justine Benin à la Mer, toutes les trois battues dimanche et pour qui les jours sont comptés au gouvernement.

Pas de remaniement dans l'immédiat

Cependant, l'heure n'est pas au remaniement dans l'immédiat. Et il n’y a pas de paralysie politique, comme l’a martelé la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire. "On a un certain nombre de décrets à prendre. Je ne crois pas que les Français, j’en suis même sure, aient fait le choix de l’immobilisme", a-t-elle d'abord lancé. "Nous avons donc un gouvernement qui est au travail, un président de la République qui est en train de consulter, d’écouter les forces politiques."

Au même moment, Emmanuel Macron recevait les représentants des forces politiques de l'Assemblée nationale. "Pour ce qui est des questions relatives à la Première ministre", poursuit Olivia Grégoire, "je vais y couper court tout de suite, elle est au travail. Elle prépare les prochains jours avec le gouvernement."

Alors que le président de la République a refusé sa démission plus tôt dans la journée, Élisabeth Borne veut aussi montrer qu’elle est bien la cheffe de la majorité. Elle sera mercredi matin devant les députés du camps présidentiel à l’Assemblée. Elle recevra également tous les chefs des groupes parlementaires la semaine prochaine à Matignon.