Législatives : le parti d'Emmanuel Macron perd la majorité absolue, grosse percée du RN

La coalition macroniste Ensemble! a largement perdu la majorité absolue de 289 sièges à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour des législatives dimanche, face à l'alliance de la gauche unie Nupes qui devient la principale opposition et à une très forte percée du Rassemblement national, selon les premières estimations des sondeurs. Ensemble! (LREM, MoDem, Agir et Horizons) recueille de 200 à 260 sièges, la Nupes de 150 à 200 sièges, le RN de 60 à 102 sièges et la droite LR/UDI 45 à 80 sièges.

C'est donc une victoire au goût de défaite pour le camp Macron qui arrive certes en tête au second tour des élections législatives mais très loin de la majorité absolue face à la forte percée de la gauche unie et aussi du Rassemblement national, selon les estimations. S'ils sont confirmés, ces résultats inédits sous la 5e République posent la question de la capacité d'Emmanuel Macron à pouvoir gouverner le pays et faire voter les réformes promises.

Entrée fracassante du RN

Deux mois après sa réélection, le chef de l'Etat qui avait exhorté plusieurs fois les Français à lui donner "une majorité forte et claire" n'a pas été entendu. Ces scores interrogent aussi sur la poursuite du bail d'Elisabeth Borne à Matignon : à la recherche d'alliés, Emmanuel Macron devra-t-il recomposer du sol au plafond son gouvernement ?

La majorité devra aussi composer avec un Rassemblement national renforcé qui, avec de 67 à 100 sièges selon les estimations, constitue la grande surprise de ce deuxième tour, après une campagne en retrait, effacée par le duel entre le camp Macron et la gauche. Conséquence, le RN sera en mesure de former facilement un groupe parlementaire, soit au moins 15 députés, ce qui donne davantage de moyens et de temps de parole.

Concernant Les Républicains et leurs alliés de l'UDI, qui représentaient la deuxième force dans l'Assemblée sortante, ils ne sont crédités que de 45 à 80 sièges selon le sondage OpinionWay pour C-News et Europe 1.