Pour Jordan Bardella, "les européennes doivent être un référendum sur la politique de Macron"

INTERVIEW

À ses yeux, l’enjeu des élections européennes concerne moins l’avenir de l’Europe que la politique intérieure française. Invité dimanche du Grand Rendez-vous sur Europe 1, Jordan Bardella, tête de liste RN pour le scrutin du 26 mai prochain, a expliqué vouloir faire de cette élection un plébiscite pour ou contre Emmanuel Macron.

"Je l’assume : je crois que ça doit être un référendum sur la politique conduite par Macron", a-t-il déclaré, insistant notamment sur le fait que cette élection était la première depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. "Si les Français sont satisfaits de la politique qui est menée par Emmanuel Macron, de matraquage fiscal, d’injustices toujours plus importantes à l’égard de nos compatriotes les plus précaires, qu’ils aillent voter pour la liste de la République en marche", a-t-il taclé, estimant que le parti de Marine Le Pen était le seul "capable de lui mettre une carton rouge et d’arriver en tête".