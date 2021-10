Pour Finkielkraut, "Zemmour est l'objet d'une vindicte obsessionnelle, c'est contre-productif"

INTERVIEW

Dimanche, dans le Grand-Rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews, le philosophe Alain Finkielkraut est revenu sur le succès de la candidature d'Eric Zemmour, qui bénéficie actuellement d'une forte dynamique dans les sondages. L'essayiste, qui ne cache pas ses divergences avec le polémiste, regrette les "anathèmes" lancées selon lui contre le polémiste. "Il est l'objet d'une vindicte obsessionnelle, c'est contre-productif", estime-t-il.

"Pour mieux le contrer, on surenchérit dans l'insulte", déplore Alain Finkielkraut. Or, il pense que "ce discours ne fait que le renforcer". "Plus on l'insulte, plus il monte dans les sondages", assure-t-il. "Ce n'est pas en l'insultant qu'on pourra en finir avec lui".

Concernant le fond, Eric Zemmour "a le mérite de mettre la question de la France au cœur du débat", pense Alain Finkielkraut. Toutefois, ajoute-t-il, "j'ai l'impression que sa France n'est pas la mienne".

