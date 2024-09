PORTRAIT - Quatre fois ministre, commissaire européen, négociateur... Michel Barnier, un chevronné de la politique

La fumée blanche s'évapore enfin au-dessus de l'Élysée. Après une interminable attente, Emmanuel Macron a fini par trancher. Et l'heureux élu s'appelle Michel Barnier. L'ancien commissaire européen a été nommé Premier ministre par le chef de l'État ce jeudi. Son nom est apparu assez tardivement parmi les favoris alors qu'on attendait d'abord Bernard Cazeneuve, puis le président du Cese, Thierry Beaudet, avant que le président ne se tourne vers son aile droite, songeant successivement à Xavier Bertrand, longtemps en pôle position, puis David Lisnard et donc Michel Barnier.

À 73 ans, ce chevronné de la politique devient donc le Premier ministre le plus âgé de l'histoire de la Ve République... après avoir longtemps été le député le plus jeune de l'hémicycle, élu, en 1978, à seulement 27 ans. Qualifié d'"homme de sagesse" par un conseiller du président, Michel Barnier, membre de l'UDR, du RPR, de l'UMP et maintenant des Républicains, a toujours été fidèle à sa famille politique de droite. Une carrière de près de 50 ans au cours de laquelle il aura écumé quasiment tous les postes possibles au sein de la République.

Ministre à quatre reprises

D'abord député de la Savoie entre 1978 et 1993, il fut également président du Conseil général de ce département durant plus de 17 ans. Avant d'entamer sa longue carrière de ministre, il fut co-président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'Albertville en 1992, aux côtés de l'ancien skieur Jean-Claude Killy.

Son CV et son expérience grossissent et conduisent Michel Barnier au gouvernement. D'abord durant le second septennat de François Mitterrand où il est nommé, en 1993, ministre de l'Environnement, sous le gouvernement d'Édouard Balladur, puis durant la présidence Chirac, aux Affaires européennes (1995-1997) et aux Affaires étrangères (2004-2005). Michel Barnier reprend même du service en 2007, aux prémices du quinquennat Sarkozy, en tant que ministre de l'Agriculture et de la Pêche pendant deux ans.

Modéré, libéral

Sénateur, Michel Barnier est aussi connu pour son passage à Bruxelles où il est d'abord nommé eurodéputé en 2009 avant de devenir commissaire européen puis négociateur en chef dans la préparation du Brexit. C'est lui qui fut chargé de piloter les pourparlers avec Londres, qui venait de voter sa sortie de l'Union européenne.

Son profil, à la fois technique et politique, a donc séduit Emmanuel Macron. Michel Barnier dispose d'un autre atout de taille dans l'esprit du chef de l'État : il ne brigue pas l'Élysée en 2027, même s'il s'était lancé dans la primaire de la droite il y a trois ans, battu finalement par Valérie Pécresse. Très modéré et libéral, le Savoyard ne devrait pas faire trop d'ombre à Emmanuel Macron. Son défi majeur, désormais : constituer un gouvernement qui ne sera pas renversé. La France insoumise a annoncé qu'il déposerait une motion de censure, tandis que le Rassemblement national dit attendre le contenu du discours de politique général que prononcera le nouveau locataire de Matignon.