Comment Michel Barnier veut créer la surprise à droite en vue de 2022

DÉCRYPTAGE

Longtemps qualifié de troisième homme derrière les médiatiques Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Michel Barnier peut-il créer la surprise lors du Congrès des Républicains, le 4 décembre ? Ce rendez-vous doit permettre à la droite de se choisir un champion en vue de l'élection présidentielle. Afin d'être désigné candidat de la droite pour 2022, l'ancien Commissaire européen compte s'appuyer sur une longue expérience (successivement député, ministre puis dans les instances dirigeantes européennes) et sa fidélité au parti, dont il n'a pas claqué la porte ces dernières années.

Une équipe organisée

Dans un questionnaire envoyé par le député Julien Aubert à 7.775 adhérents LR (qui n’a pas valeur de sondage), dont les réponses ont été révélées par L'Opinion, Michel Barnier est celui qui récolte le plus d’opinions favorables (58,07%), devant Valérie Pécresse (52,49%), Éric Ciotti (51,06%) et Xavier Bertrand (38,38%). "Les militants n’ont pas pardonné à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse d’avoir quitté le parti", glisse un membre du bureau politique des Républicains à Europe 1.

L’ancien Commissaire européen a rassemblé ses équipes dans son nouveau QG de campagne, au 4e étage d’un immeuble situé rue Montalivet, juste derrière l'Élysée. Une quinzaine de salariés et bénévoles y travaillent, gèrent sa communication, récoltent les dons et démarchent les élus pour obtenir des parrainages. Ils ont d’ailleurs reçu mercredi soir la visite de leur candidat, de retour de Londres, où il présentait son livre sur le Brexit (La grande illusion : Journal secret du Brexit, aux éditions Gallimard) traduit en anglais.

L'"immense respect" de Wauquiez

Mardi, Michel Barnier a dévoilé les membres de son équipe de campagne avec notamment Marie-Claire Carrère-Gée (directrice de campagne), Franck d'Aboville (responsable de l'organisation opérationnelle) et Antoine Lévèque (communication). Il est soutenu par les personnalités François Cornut-Gentille, Isabelle Le Callennec, Arnaud Danjean, Daniel Fasquelle ou Olivier Marleix. D’ici le 4 décembre, Michel Barnier enchaînera les déplacements dans les différentes fédérations de militants, pour convaincre de son projet.

S’il est élu, l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy prévoit notamment un moratoire sur l’immigration et souhaite imposer la souveraineté juridique de la France vis-à-vis de l’Europe, alors qu'il défendait les instances européennes lorsqu'il était négociateur pour le Brexit. Un programme qui a déjà convaincu Laurent Wauquiez qui, sans le soutenir officiellement, lui voue un "immense respect", ainsi qu'une soixantaine de parlementaires LR dont le nom sera bientôt dévoilé.