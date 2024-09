Michel Barnier nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

Après de longues tergiversations, Emmanuel Macron a désigné son nouveau Premier ministre : Michel Barnier. Âgé de 73 ans et vieux routier de la politique française et européenne, Michel Barnier, dont le nom a commencé à circuler dès le début de l'été, a été ministre pour la première fois en 1993, puis trois fois sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Il a également été deux fois commissaire européen, et finalement entre 2016 et 2021 négociateur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, le Brexit.

Il est brièvement réapparu en 2021 dans la vie politique française en se portant candidat à la primaire de son parti, Les Républicains (LR), pour la présidentielle de 2022. Son programme prévoyait notamment un "moratoire" sur l'immigration. La passation des pouvoirs aura lieu entre Gabriel Attal et Michel Barnier ce jeudi à 16 heures à Matignon.

Le RN ne censurera pas Michel Barnier à certaines conditions

Interrogé jeudi matin sur cette piste pour Matignon, le Rassemblement national (RN) qui a accentué ces derniers jours sa pression sur le président, n'a pas directement promis la censure. Selon les informations d'Europe 1, Michel Barnier ne sera pas censuré aux conditions suivantes : instauration de la proportionnelle, respect des électeurs du RN, lutte contre l'insécurité et l'immigration, défense du pouvoir d'achat et des dépenses publiques.

>> Plus d'informations à suivre...