Présidence des LR : Bruno Retailleau, du sénateur discret à l'homme fort de la Place Beauvau

Alors qu'il est en course à la présidence des Républicains, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est l'invité du "Grand Rendez-vous" sur Europe 1 et CNews ce dimanche à 10 heures. Opposé à Laurent Wauquiez, lui aussi candidat, Bruno Retailleau apparait comme l'homme du renouveau des LR, après des années de déclin.

Plutôt discret lorsqu'il était chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau s'est imposé en quelques mois comme l'homme fort de la Place Beauvau dans les gouvernements de Michel Barnier, puis de François Bayrou. Avec son discours de fermeté, en phase avec les attentes des Français, en particulier sur les questions migratoires et de sécurité, la cote du ministre de l'Intérieur, invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1 et CNews ce dimanche à 10 heures, ne cesse de progresser.

Personnalité de droite la plus populaire, selon un sondage

Un sondage OpinionWay publié la semaine dernière montre par exemple qu’il est désormais la personnalité de droite la plus populaire, et qu’il est aussi plébiscité par les sympathisants de son camp pour prendre la présidence des Républicains. S’il sort vainqueur de son duel face à Laurent Wauquiez et qu’il parvient à s’emparer du parti, beaucoup l’imaginent déjà être le prochain candidat de la droite pour l'Élysée.

Autant dire que Bruno Retailleau ne devrait pas se contenter du titre honorifique de personnalité politique de l’année que lui a décerné cette semaine, le jury du Prix de l’annuaire professionnel Trombinoscope.