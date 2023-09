Passoires énergétiques : le rétropédalage de Bruno Le Maire

En moins de 24 heures, Bruno Le Maire a donc changé d'avis. Mardi soir, dans une interview accordé au Parisien, le ministre de l'Économie disait ceci, à propos des logements les plus gourmands en énergie, qui ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2025 : "Il faut être très pragmatique et regarder si on peut décaler les calendriers. À titre personnel, j’y suis très favorable, en particulier pour les copropriétés".

"Pas question de modifier le calendrier"

Or, quelques heures plus tard, devant les micros et les caméras, le discours avait sensiblement évolué : "Il n'est pas question de modifier le calendrier tel qu'il a été déterminé. Chacun sait que l’interdiction à la location des passoires dites G+ est déjà en cours de route, mais chacun sait aussi que ça pose un certain nombre de problèmes aux copropriétés", dit-il désormais. Avant de s'interroger sur la pertinence de la classification DPE (diagnostic de performance énergétique) qui pourrait être, selon lui, "reconsidérée, réétudiée pour voir si ce sont vraiment les bons chiffres, les bonnes évaluations".

Il ne s’agit donc plus de revoir le calendrier, mais plutôt de revoir certains critères. Un rétropédalage sans avoir l'air de se dédire pour Bruno Le Maire. La semaine dernière, Élisabeth Borne faisait de même après avoir lancé l'idée de la revente à perte du carburant dans les stations-service. Une proposition avortée, qui, comme pour Bruno Le Maire, n’aura eu qu’un seul mérite : créer la confusion.