Passation de pouvoir : Édouard Philippe souhaite "beaucoup de réussite" à Jean Castex

Edouard Philippe et le nouveau Premier ministre Jean Castex ont procédé vendredi à la passation des pouvoirs. "Je n'ai aucun doute sur le fait que vous saurez prendre les bonnes décisions", a indiqué Edouard Philippe à son successeur, lui souhaitant "beaucoup de réussite et de succès". "Notre pays a besoin d'un esprit ouvert et d'une main ferme. Et vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme", lui a-t-il encore dit.

L'ex-chef du gouvernement a également remercié Emmanuel Macron, avec qui a dit avoir eu "la chance de pouvoir travailler dans des conditions de confiance et de fluidité". Ces années à Matignon, a-t-il poursuivi, "resteront toute ma vie comme trois années assez exceptionnelles et d'une incroyable richesse".