Pascal Praud et vous - Plus d'Europe face aux menaces russes ? «Aucune crainte à avoir quant à plus de fédéralisme», répond une députée macroniste

La guerre en Ukraine et les menaces de la Russie envers la France poussent certains responsables politiques à penser qu'Emmanuel Macron en profite pour demander plus d'Europe. Ce que conteste Constance Le Grip, députée macroniste, intervenue dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.