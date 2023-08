Pascal Praud et vous - Nicolas Sarkozy : «Je préfère être traité comme je suis que comme monsieur Hollande»

Une porte qu'il ferme (à nouveau) définitivement, et une pique à son successeur. Invité exceptionnel de l'émission Pascal Praud et vous ce mardi, peu après la sortie de son nouveau livre Le temps des combats aux éditions Fayard, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy est revenu sur son expérience passée au sommet de l'État, entre 2007 et 2012. Mais celui que beaucoup considèrent encore comme le champion de la droite a également répondu à la question d'un éventuel retour. "Franchement, je préfère que les gens me disent 'on vous regrette', plutôt qu'on dise on en a ras-le-bol de lui [...] Je préfère être traité comme je suis que comme est traité monsieur Hollande."

Réécoutez l'extrait :