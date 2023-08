Nicolas Sarkozy publie la suite de ses mémoires et ne perd rien de son goût pour la politique

La rentrée est marquée par la sortie du livre de Nicolas Sarkozy qui était en séances de dédicaces mardi à La Baule. Le temps des combats, publié aux éditions Fayard, est le deuxième tome de ses mémoires. Un récit de 592 pages sur son quinquennat, émaillé de commentaires sur la vie politique actuelle. L'ancien chef de l'État, n'a rien perdu de son goût pour la politique.

"Gérald a été avec moi un ami formidable"

En marge des signatures adressées à ses lecteurs, Nicolas Sarkozy s'est laissé aller à quelques confidences. Alors que ses écrits sur l'Ukraine ont fait réagir certains élus et observateurs, l'ancien chef de l'État ayant affirmé que Kiev devrait rester une région neutre entre l'Europe et la Russie, Nicolas Sarkozy s'agace des réactions indignées, devenues selon lui trop répandues dans le débat public. "Chacun peut avoir son opinion et je ne prétends pas que mon opinion est la seule intéressante. Mais ce qui est accablant, c'est de voir sur tant de sujets les postures prendre plus d'importance que la réflexion," a-t-il indiqué.

Autre sujet d'actualité abordé, Gérald Darmanin, adoubé dans son livre comme potentiel successeur à l'Élysée, écrit et assumé à l'oral par Nicolas Sarkozy. "J'aime beaucoup Gérald et il le sait. Je crois que c'est réciproque. Il a été avec moi un ami formidable. C'est important la fidélité. La fidélité sur le long terme. Tout n'est pas dans le cynisme", confie-t-il.

600 exemplaires vendus en deux heures

Nicolas Sarkozy, qui ne sera pas pour autant à la rentrée du ministre de l'Intérieur, le 27 août à Tourcoing. L'ancien chef de l'État poursuit sa tournée des librairies à Arcachon puis Biarritz vendredi. 600 exemplaires se sont vendus en deux heures mardi.