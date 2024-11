Budget de la Sécu : le RN de plus en plus catégorique sur une censure du gouvernement Barnier

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale avance, mais ira-t-il à son terme ? Tard mercredi, sénateurs et députés se sont accordés sur un compromis en commission mixte paritaire. Un texte pour lequel Michel Barnier s’apprête à recourir au 49.3. Faute de majorité, il pourrait cependant entraîner une motion de censure de la gauche, suivie par le RN de Marine Le Pen, prêts à faire tomber Michel Barnier.

"On arrête le sketch"

"Maintenant, il faut siffler la fin de la récré !", s’emporte un cadre du parti au sujet des tractations avec Matignon. "On arrête le sketch !", poursuit un autre. "Tout ce que nous avons défendu dans l'intérêt du pouvoir d'achat des Français, dans un sens de plus de service public et plus de sécurité, a été méprisé par le gouvernement. Un gouvernement qui n'a pas de majorité parlementaire, qui n'a pas de légitimité démocratique et qui refuse de travailler avec les partis politiques d'opposition, n'est pas apte à poursuivre", a, de son côté, déclaré le président du RN Jordan Bardella.

"Seul un changement de pied total du Premier ministre pourrait modifier la donne", estime en privé un parlementaire. Un sursaut que certains espèrent encore au Rassemblement national d’ici à dimanche soir, alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale fera son retour dans l’hémicycle lundi à 15 heures.