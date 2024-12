Pascal Praud et vous - Marine Le Pen a-t-elle censuré Barnier à cause de ses ennuis judiciaires ? La réponse du député RN Philippe Ballard

Invité de Pascal Praud, Philippe Ballard, député RN de l’Oise et porte-parole du parti à la flamme, est revenu sur la théorie selon laquelle Marine Le Pen aurait censuré Michel Barnier à cause de ses ennuis judiciaires. Pour lui, "il faut décorréler les deux". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Censurer un gouvernement et provoquer une élection présidentielle anticipée dans le but d'éviter un jugement ? C'est en tout cas ce que certains disent de Marine Le Pen , sur laquelle plane l'ombre d'une inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du FN . Si les réquisitions sont appliquées par le juge, la finaliste des deux dernières élections ne pourrait tout simplement soumettre son nom à la volonté populaire . Parmi les voix qui font un rapprochement entre censure et jugement à venir, Xavier Bertrand.

Invité de BFM et RMC mercredi, le président LR des Hauts-de-France assure à propos de la cheffe de file des députés RN : "Elle sait qu'elle est sous le coup d'une interdiction de se présenter aux élections. Elle voudrait que tout s'accélère pour qu'il y ait des élections le plus vite possible, avant la décision sur son jugement [le 31 mars, ndlr]."

"Ça ne tient pas la route deux secondes"

Mais, "il faut décorréler les deux, ça n'a rien à voir", assure de son côté, Philippe Ballard, député RN de l’Oise et porte-parole du parti à la flamme. Au micro de Pascal Praud et vous , il développe : "J'entends des commentaires disant que l'on va forcer Emmanuel Macron à démissionner avant le 31 mars, le jour où on aura le jugement. Mais vous imaginez Emmanuel Macron ce soir [à 20 heures, ndlr] nous dire : 'Écoutez, pour faire plaisir à Marine Le Pen, j'ai démissionné' ? Ça ne tient pas la route deux secondes."