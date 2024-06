Qui de l'alliance Rassemblement national-Les Républicains ou du Nouveau Front populaire (NFP) remportera le plus de sièges à l'Assemblée nationale ? Ces deux camps sont donnés en tête dans différents sondages avant le premier tour des élections législatives du 30 juin prochain. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, le président du Crif Yonathan Arfi explique ne pas appeler à voter pour l'un de ces deux camps. "Ma responsabilité, c'est de faire qu'on ne soit jamais contraint à ce choix-là précisément", notamment au second tour le 7 juillet, déclare-t-il au micro d'Europe 1.