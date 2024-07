JO-2024 : le Crif dénonce les propos «irresponsables» de l'insoumis Thomas Portes sur Israël

Le président du Crif Yonathan Arfi a qualifié dimanche d'"irresponsable" l'attitude du député Insoumis Thomas Portes, qui a estimé samedi que les "athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus aux Jeux olympiques de Paris" et appelé à la "mobilisation". "Depuis le 7 octobre, Thomas Portes légitime le Hamas. Il met maintenant une cible dans le dos des athlètes israéliens, déjà les plus menacés des Jeux Olympiques", a dénoncé sur X le président du Crif, rappelant qu'aux JO de Munich en 1972 onze israéliens avaient "été assassinés par des terroristes palestiniens".

Indécence de Thomas Portes !



1972 : 11 athlètes israéliens sont assassinés par des terroristes palestiniens aux JO de Munich.



2024 : LFI demande l'exclusion des athlètes israéliens des JO de Paris.



— Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi) July 20, 2024

Il "faut en finir avec le deux poids deux mesures", selon Thomas Portes

Il réagissait aux propos tenus par Thomas Portes à Paris lors d'un rassemblement de soutien au peuple palestinien, à quelques jours de l'ouverture vendredi des JO et du match de football qu'Israël disputera dès mercredi au Parc des Princes contre le Mali. "Non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux olympiques à Paris", a affirmé le député de Seine-St-Senis, appelant à utiliser "l'échéance" des JO et "tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations".

Après la vague d'indignation qu'il a suscitée, le député est revenu sur ses propos dimanche sur le site du Parisien, estimant défendre une position "claire et constante" des Insoumis. "Je considère que la diplomatie française doit faire pression sur le CIO pour que le drapeau et l'hymne israéliens ne soient pas admis pendant ces Jeux olympiques comme cela est fait pour la Russie", a-t-il affirmé, estimant qu'il "faut en finir avec le deux poids deux mesures".

Les déclarations de Thomas Portes ont fait polémique sur les réseaux sociaux. L'ancien député PS Julien Dray l'a qualifié "d'incendiaire", tandis que l'ex-député LR Meyer Habib, battu aux récentes législatives, a dénoncé LFI comme "un parti antisémite". "Les athlètes israéliens sont évidemment les bienvenus à Paris comme tous les sportifs du monde. Pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font", a affirmé, pour sa part, le député PS Jérôme Guedj. Du côté de LFI, des élus ont apporté leur soutien à Thomas Porte, à l'image du député Aymeric Caron, qui a dénoncé une polémique "indigne", jugeant que "le drapeau israélien, entaché du sang des innocents de Gaza, ne devrait pas flotter à Paris cet été".

L'avocate et présidente de l'Organisation juive européenne, Muriel Ouaknine Melki, va porter plainte contre de député : "Ce sont des propos qui incitent et qui provoquent à la haine antisémite. Je trouve que ce sont des propos particulièrement dangereux et véritablement irresponsables. On sait très bien qu'avec ce type de propos, Monsieur Portes met une cible dans le dos des athlètes israéliens. Mais lorsque vous expliquez dans le contexte d'antisémitisme actuel, vous ne pouvez pas tenir ce type de propos sans avoir connaissance de leurs conséquences possibles. Et la traduction en acte, ce sont des passages à l'acte violent, c'est une provocation à la haine et il faut interdire ce genre de propos".