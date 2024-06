Le Crif appelle les responsables de LR à rejeter tout accord avec le RN, une «trahison»

Le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) appelle "les responsables de LR à rejeter fermement tout accord électoral avec le RN", a déclaré mardi son président Yonathan Arfi, après que le patron du parti Eric Ciotti a prôné "une alliance" avec le Rassemblement national. "Les Républicains n'auraient plus de républicain que le nom s'ils choisissaient de faire alliance avec le RN!", a fustigé M. Arfi sur le réseau social X.

"Nous refusons de voir la droite républicaine se jeter dans les bras du RN"

"Le Crif appelle les responsables de LR à rejeter fermement tout accord électoral avec le RN. Une telle alliance serait une trahison des valeurs fondamentales de la droite républicaine! Un choix indigne et dangereux", a-t-il poursuivi. De son côté, l'UEJF (Union des étudiants juifs de France) a lancé sur X un appel à rassemblement devant le siège de LR mardi à 16 heures, "en mémoire de résistants, de De Gaulle".

"Nous refusons de voir la droite républicaine se jeter dans les bras du RN", a-t-elle ajouté, avec ce message : "Non aux compromissions."

"Il y a gaullistes et gaullistes. À une semaine de la commémoration de l'Appel du 18 juin, le président des LR fait retentir un sinistre appel à rallier le parti qui naquit des décombres du Vichysme et de la Collaboration. Puisse-t-il rester sans réponse!" s'indigne la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) sur X. Plus tôt mardi, Crif et UEJF ont par ailleurs fait partie des institutions juives qui ont dénoncé l'appel à des candidatures uniques à gauche pour les législatives, y voyant une "honte" et un "accord infâme" avec La France insoumise qu'elles accusent d'antisémitisme.

La proposition d'Eric Ciotti, patron du parti Les Républicains, de passer un accord avec le Rassemblement national en vue des législatives anticipées a suscité un vague d'indignation à gauche, dans la majorité, et jusque dans son parti où des appels à la démission se sont multipliés, tandis que le RN a loué un "choix courageux".