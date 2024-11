Supporters israéliens agressés à Amsterdam : le Crif dénonce un «lynchage de masse»

Les supporters de foot israéliens agressés dans la nuit à Amsterdam ont subi "un lynchage de masse", a dénoncé vendredi sur BFMTV le président du Crif, Yonathan Arfi, disant son "inquiétude" et sa "colère". Des heurts ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, Israël dénonçant des violences "effroyables" contre ses supporters et envoyant des avions pour leur porter assistance.

"Il s'agit de lynchage de masse, d'agression systématique sur des supporters israéliens à la sortie du match", a estimé le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, déplorant un dispositif de sécurité insuffisant. "C'est l'antisémitisme le plus crasse qui ressurgit à travers ces images", a-t-il affirmé, jugeant que les supporters israéliens avaient été visés "non pas seulement au nom du conflit qui se passe à Gaza mais aussi parce qu'ils sont juifs".

Immense défi lancé à l'Europe

Interrogé sur le match France-Israël, prévu jeudi prochain au Stade de France, Yonathan Arfi s'est dit "inquiet" mais favorable à son maintien. "Si nous délocalisions ce match, si nous l'annulions en France, mais quel symbole ce serait ? (...) Je crois qu'il faut au contraire tenir ce match, mettre les moyens de sécurité nécessaires sur place" mais aussi "dans les rues de Paris", a-t-il dit.

Dans un message posté peu après sur le réseau social X, Yonathan Arfi a ajouté : "'Free Palestine' est malheureusement devenu un cri de ralliement haineux, dévoyé pour justifier des violences inacceptables. (...) C'est un immense défi lancé à l'Europe".