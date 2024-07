"Pas une voix pour la France insoumise", a lancé Benjamin Haddad, invité de l'émission "Pascal Praud et vous". Le député sortant, investi par Renaissance dans la 14e circonscription de Paris, se trouve aujourd'hui en tête du premier tour des élections législatives anticipées, mais face au candidat LR, Patrick Dray, et au candidat RN, Louis Piquet. Toutefois, dans certaines circonscription, le rassemblement national se retrouve face au Nouveau Front populaire. "Jamais je ne pourrais dire à mes électeurs 'votez Jean-Luc Mélenchon contre Jordan Bardella ou Marine Le Pen ou qui que ce soit'. Et je le dis en étant extrêmement ferme dans le combat contre le Rassemblement national", insiste Benjamin Haddad.