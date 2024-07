Législatives 2024 : Jean-Luc Mélenchon d'accord avec Jordan Bardella pour un débat, mais écarte sa propre participation

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est dit lundi d'accord avec le président du RN Jordan Bardella sur la nécessité d'un débat entre les deux formations politiques, mais a écarté sa propre participation, renvoyant vers les dirigeants de LFI.

"Monsieur Bardella a raison, il y a besoin d'un débat entre les deux projets pour les Français"

"Après ce premier tour, deux choix s'offrent aux Français. Soit l'alliance du pire et l'extrême gauche au pouvoir. Soit l'Union nationale, la République et ses valeurs. Je suis donc prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Les Français veulent de la clarté", avait écrit, un peu tôt dans la matinée sur X, Jordan Bardella. Avant le premier tour, l'eurodéputé RN avait déjà demandé un débat avec Jean-Luc Mélenchon et le Premier ministre Gabriel Attal, mais avait été opposé au coordinateur du mouvement, Manuel Bompard.

"Monsieur Bardella a raison, il y a besoin d'un débat entre les deux projets pour les Français. Le candidat du Nouveau Front Populaire pour la primature n'a pas été désigné. Il doit donc s'adresser aux insoumis, premier mouvement en nombre d'élus au premier tour du Nouveau Front Populaire", a répondu Jean-Luc Mélenchon lundi matin. Le fondateur de LFI a donc renvoyé le président du RN une nouvelle fois vers Manuel Bompard, tout en citant d'autres dirigeants insoumis, comme Mathilde Panot ou Clémence Guetté.

La cheffe des Écologistes, Marine Tondelier, a immédiatement fait savoir de son côté qu'elle était prête, elle aussi, à affronter Jordan Bardella, au nom du Nouveau Front populaire. "Nous nous sommes répartis les débats au sein du Nouveau Front populaire. Après Manuel Bompard et Olivier Faure, c'est à mon tour de représenter notre coalition au 3e débat. Dois-je comprendre que vous n'osez pas débattre avec moi ?", a-t-elle écrit sur X. Deux jours après Manuel Bompard, Olivier Faure, le patron du PS, avait en effet également débattu avec Jordan Bardella et Gabriel Attal.