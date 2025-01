Pascal Praud et vous - «La justice, ce n'est pas la SNCF» : Gilbert Collard pointe la difficulté d'obtenir des moyens supplémentaires

Invité à s'exprimer sur l'efficacité de la justice, l'ancien député FN/RN Gilbert Collard dresse un parallèle avec la SNCF dans l'émission "Pascal Praud et vous" - tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 - en soulevant le fait que ce secteur ne peut se mettre en grève pour réclamer plus de moyens. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le monde de la justice réclame davantage de moyens financiers depuis plusieurs années, sans avoir forcément gain de cause à chaque fois. "La justice, ce n'est pas la SNCF", commente Gilbert Collard, ancien député FN/RN, dans l'émission Pascal Praud et vous. "L'État ne cède que devant les groupes de pression. La justice est habitée par des gens qui ont le sens du service public, et l'État en profite pour en abuser comme ils ne peuvent pas se mettre en grève", soulève l'ancien avocat.