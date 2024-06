Selon un sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, le camp macroniste devrait connaître une cuisante défaite lors des prochaines élections législatives. Si la majorité présidentielle est en difficulté, cela pourrait être en grande partie en raison de son manque d'efficience. Un avis partagé par Sylvain Maillard, député sortant Renaissance, et invité de l'émission "Pascal Praud et vous".

"Moi, je suis député depuis 2017, on a investi un peu plus de 63 milliards supplémentaires dans l'hôpital. Et pourtant, tout le monde a plutôt le sentiment que ça s'est dégradé. On n'a jamais mis autant d'argent dans l'hôpital. Effectivement, il y a un vrai problème d'efficience", estime l’ancien président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale.